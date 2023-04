La vita è un alfabeto, è il nuovo libro del nostro illustre concittadino Giuseppe Piscopo

La vita è un alfabeto. E’ il nuovo libro del nostro illustre concittadino Maurizio Piscopo che sarà presentato lunedì 24 aprile alle ore 11,00 a piazza Bologni all’interno della rassegna. La via dei librai, la festa del libro e della lettura che si tiene ogni anno nel cuore del centro storico di Palermo tra Porta Nuova e il Teatro del sole. Interverranno: Roberto Tripodi ( Architetto), Vito Lo Scrudato ( Scrittore), Maria Grazia Lala (Scrittrice) Tiziana Viola-Massa( illustratrice del libro), Maurizio Piscopo che suonerà alla fisarmonica tre brani di sua composizione contenuti nel libro. Saranno presenti il cuoco Rosario Matina che fa parte di un racconto del libro, l’attore Totò Cascio enfant prodige di Nuovo Cinema paradiso, il regista Rosario Neri e tante mamme con i loro bambini che sono stati alunni del maestro il quale ha dichiarato: “Credo in Dio e nei bambini. Nella città di San Francesco ho scelto di fare il maestro seguendo la strada di Don Milani per il quale l’ubbidienza non è sempre una virtù. L’alfabeto per i bambini piccoli è una specie di talismano mobile, un misterioso amuleto da riconfigurare all’infinito”. La presentazione di questo libro è un appuntamento da non perdere.

.