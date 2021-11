“Bonificata questa mattina una vasta discarica abusiva a Favara Ovest. Nell’area saranno collocate delle telecamere per individuare e sanzionare duramente chi continua ad inquinare. Chi abbandona i rifiuti danneggia se stesso, perché aumenta il costo della Tari, insozza la città in cui vive e arreca un danno all’ambiente: comportamenti che non intendiamo tollerare oltre”. Lo scrive il sindaco di Favara Antonio Palumbo in un post su Facebook.