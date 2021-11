Favara. Consigliere Vullo: “Destinare il 50% delle spettanze per gli addobbi di Natale”

Il consigliere comunale dei fratelli D’Italia di Favara, Antonio Vullo, accetta l’invito della amministrazione comunale di partecipare con la propria associazione per il 9 novembre alle 18.30 per la organizzazione del prossimo Natale. Inoltre, Vullo propone a tutti i neo-consiglieri comunali ed agli assessori di destinare il 50 per cento della prime spettanze della indennità di carica a supportare le spese per le luci e gli addobbi di Natale. Tutto ciò al fine di realizzare un clima diverso in occasione delle feste natalizie dopo le note tristi degli anni passati con parsimonia per mancanza di interventi economici del comune in dissesto e le problematiche legate alla pandemia.