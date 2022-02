Favara. Bullismo e cyberbullismo, un incontro online per rispondere alle domande

Quello del bullismo e cyberbullismo, è un argomento molto discusso negli ultimi anni, anche in virtù della continua pubblicazione di statistiche e notizie sempre più allarmanti. Nel 2017, in collegamento con il Safer Internet day (celebrato in più di 140 Paesi nel mondo) viene istituita anche in Italia, una Giornata contro il bullismo e cyberbullismo.

I dati a disposizione ci dicono che un ragazzo su due, tra gli 11 e i 17 anni ,ha subito episodi di bullismo negli ultimi 12 mesi, e che un ragazzo o ragazza su cinque subisce prepotenze ricorrenti, più volte nel corso dello stesso mese.

Il CTS e Scuola Polo per l’Inclusione G. Guarino di Favara, nella settimana dedicata all’intensificarsi delle attività su questo delicato tema , organizza ,Giovedì 3 Febbraio, un incontro-dibattito online per rispondere alle domande dei diretti interessati ma soprattutto per formare e informare alunni, genitori, docenti e l’intera comunità ( educante e non) sulle metodologie, le linee guida e le buone prassi atte a contrastare il dilagare di un fenomeno così vasto.

La formazione sarà affidata a Francesco Pira, Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Delegato del Rettore alla Comunicazione e Coordinatore Didattico del Master in Social Media Manager- Università degli studi di Messina.

L’istruzione formale può e deve svolgere un ruolo chiave nel fornire a bambini e giovani le conoscenze e le competenze per identificare la violenza e proteggersi dalle sue diverse forme, perpetrate da coetanei o adulti. Nella concreta speranza che, diffondendo sempre più consapevolezza e rispetto, presto non ci sia più bisogno della celebrazione di una giornata dedicata a quella che, ad oggi, può definirsi una piaga sociale a tutti gli effetti.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook dell’I.C. “G Guarino” al seguente indirizzo https://www.facebook.com/icguarino a partire dalle ore 9.00.