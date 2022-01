Favara. Consegnati i lavori di ripristino della strada “Racalmare”

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di ripristino della strada “Racalmare” chiusa da alcuni giorni a causa delle gravissime condizioni di precarietà in cui versava che avevano provocato danni a diversi automobilisti.

“Per permettere la riapertura di un’arteria essenziale soprattutto per i residenti di Grotte – spiega il sindaco Antonio Palumbo – abbiamo chiesto alla Protezione civile regionale un intervento economico che adesso permetterà lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza. E’ un risultato importante a cui siamo arrivati insieme all’amministrazione comunale di Grotte che ridarà serenità e sicurezza ad un’intera comunità”.