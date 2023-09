Favara. Giochi senza Barriere: Promuovere l’inclusione attraverso lo sport e la solidarietà

Le “Associazioni in festa” sono emozionate di annunciare la sesta edizione di “Giochi senza barriere”, un evento dedicato a promuovere l’inclusione e il divertimento per tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Questa manifestazione, che si terrà domenica 10 settembre presso Piazza Cavour a Favara, è stata creata in risposta alla crescente richiesta di socializzazione ed integrazione da parte delle persone con disabilità e di coloro che le sostengono.

Obiettivo: Abbattere Barriere Culturali

L’obiettivo principale di “Giochi senza barriere” è quello di sfidare i pregiudizi e abbattere le barriere culturali, promuovendo un approccio empatico ed inclusivo verso il mondo della disabilità. In questa sesta edizione, l’evento è dedicato al tema “Sport e Disabilità”, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo potente per l’integrazione.

Programma dell’Evento

Il programma della giornata prevede una serie di attività coinvolgenti:

15:30 – Accoglienza e Distribuzione dei Gadgets : I partecipanti saranno accolti calorosamente e riceveranno magliette e cappellini personalizzati per l’evento.

: I partecipanti saranno accolti calorosamente e riceveranno magliette e cappellini personalizzati per l’evento. 16:30 – Giochi Sportivi Inclusivi : I giochi ispirati a quattro diverse discipline sportive coinvolgeranno tutti i partecipanti, promuovendo la collaborazione e la competizione amichevole.

: I giochi ispirati a quattro diverse discipline sportive coinvolgeranno tutti i partecipanti, promuovendo la collaborazione e la competizione amichevole. 18:30 – Pani Cunzatu Party : Un momento di condivisione culinaria, dove tutti potranno gustare il delizioso “Pani Cunzatu”, una prelibatezza tradizionale siciliana.

: Un momento di condivisione culinaria, dove tutti potranno gustare il delizioso “Pani Cunzatu”, una prelibatezza tradizionale siciliana. 19:00 – Animazione ed Intrattenimento Musicale: La giornata si concluderà con intrattenimento musicale per tutti i presenti.

Sensibilizzazione e Informazione

Le associazioni partecipanti avranno l’opportunità di allestire un gazebo con il proprio logo e materiale informativo, al fine di sensibilizzare e informare il pubblico sulle attività svolte dalla propria associazione.

Partecipa e Sostieni

È possibile aderire all’evento comunicando la partecipazione e il numero dei partecipanti ai giochi entro il 3 settembre. Inoltre, le associazioni sono invitate a segnalare la presenza di gazebo. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri:

Antonio Sorce: 3479249670

Marisa Chiapparo: 3924514272

Pasquale Arnone: 3288330928

“Giochi senza barriere” è un evento che celebra la diversità e promuove la solidarietà attraverso lo sport e l’inclusione. Unisciti a noi il 10 settembre per una giornata di divertimento, apprendimento e connessione.