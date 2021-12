Favara. Giuseppe “Cioppino” Crapanzano attore nel film “Il pescatoria di telline” con Pippo Franco

Il talento indiscusso di Giuseppe Crapanzano, meglio conosciuto come Cioppino, non è nulla di nuovo. Da digital creator, insieme a tanti amici che lo supportano, i suoi video condivisi su Facebook sono in brevissimo tempo diventati virali. Ci hanno fatto sorridere mentre trattava, con arguzia e intelligenza, argomenti seri, delicati e di cittadinanza attiva. Non di meno, la sua carica esplosiva nell’essere riuscito a riportare il teatro a Favara nel suo luogo deputato: il Teatro San Francesco che ha rialzato il sipario dopo anni di inattività. Anche adesso, nell’era post Covid, Cioppino e i suoi collaboratori, stanno rimettendo in moto le compagnie teatrali. Ma questa è un’altra notizia che vi daremo a breve sicuramente. Carisma, umiltà, rispetto per gli altri hanno fatto di Giuseppe Crapanzano un uomo che Favara vanta di avere. E non per ultimo, orgoglio per tutti i favaresi è la sua partecipazione come attore al film “Il pescatore di telline”,in cui reciterà a fianco di Pippo Franco.

Il film, presentato sabato 4 dicembre al Palazzo della Cultura di Catania, è scritto da Lilia Romeo e diretto da Zoom Filmmakers con la collaborazione della Film Commission comunale. Le riprese sono state effettuate interamente a Catania con un cast di alti professionisti. “Il pescatore di tellina, nelle sale da oggi, lunedì 6 dicembre, vedrà oggi la prima speciale presso il cinema Lo Po alle ore 20.30 alla presenza di tutti gli attori. A Cioppino i nostri migliori complimenti e ringraziamenti per portare lontano il nome di Favara.