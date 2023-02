Favara. Il PD verso la scelta del nuovo segretario. Domenica 26 febbraio seggio aperto in Piazza Cavour

Scorre il tempo per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico demandato a dare un nuovo corso al Congresso Nazionale. A tale scopo, sono stati allestiti i vari seggi nelle realtà cittadine. E proprio a Favara, Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, sarà possibile esprimere la preferenza nella scegli della nuova segretaria o del nuovo segretario del PD.

“Il nostro seggio- comunicano gli esponenti del PD di Favara- si trova in Piazza Cavour “locale visir”.PER RECARSI AL SEGGIO I CITTADINI DEVONO MUNIRSI DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DELLA TESSERA ELETTORALE, O COMUNQUE INDICARE LA SEZIONE ELETTORALE PRESSO LA QUALE SONO ISCRITTI”.

Ricordiamo che Possono votare tutti i tesserati al partito; Possono votare anche i non tesserati presentando un documento che ne attesti l’identità e la residenza e un contributo di 2€; Possono votare i minori dai 16 in su, i lavoratori e studenti fuori sede, i maggiorenni che vogliono votare fuori dal proprio comune di residenza pre registrandosi al sito www.primariepd2023.it entro il 24 febbraio alle ore 12:00. Infine, Possono votare gli stranieri residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno pre registrandosi al sito entro il 24 febbraio alle ore 12:00.