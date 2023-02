Made in Favara alla Fashion Week di Milano con le creazioni della stilista Melinda Miccichè

Nella settimana più attesa dell’anno, del mondo della moda, presente anche un artista favarese. Per l’occasione sfileranno gli abiti dell’atelier Made in Favara con Melinda Miccichè.

Le particolari creazioni di Melinda raccontano la perseveranza, la voglia di creare qualcosa di nuovo in cui arte, moda e artigianato diventano i capisaldi della sua ricerca.

La collezione dell’emergente stilista favarese sfilerà in passerella durante la giornata di domenica 26 febbraio. Un momento unico per scoprire gli ultimi trend del settore moda e per apprezzare il talento e la creatività della stilista, designers e artista, come Melinda Miccichè.



Un messaggio importante ha voluto sottolineare la stilista emergente di Favara: “Quando si parla di sartoria il pensiero comune va inevitabilmente al prodotto finale, ovvero l’abito o l’alta moda in generale. Non molti comprendono l’importanza del processo lavorativo e creativo che si cela dietro al risultato finale. Per arrivare al prodotto ultimo riuscendo ad entrare nelle mode in tendenza è necessario il giusto connubio fra idee, creatività ma soprattutto strumentazione e questo è il messaggio principale che voglio trasmettere. Le mie collezioni hanno lo scopo di valorizzare l’individualità della donna, la sua forza, la sua volontà e capacità di superare sofferenze e soprusi. Gli abiti non sono solo oggetto di desiderio femminile, ma simbolo della propria rinascita. Alla base delle mie collezioni ci sono dunque la contestazione e la denuncia, non si tratta solo di “fare” moda ma di dare un’impronta significativa legata a problemi socio-culturali come la violenza sulle donne”.