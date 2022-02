Favara. Il presidente Miriam Mignemi: “Screening gratuito per tutti gli alunni e il personale scolastico”

In vista delle nuove normative che non prevedono più l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto dal 11 febbraio e probabilmente in tutti i luoghi al chiuso dal 31 Marzo, giorno di scadenza dallo stato d’emergenza, ieri mattina, il presidente del consiglio comunale di Favara Miriam Mignemi, ha avuto un incontro con i Consiglieri in Conferenza di Capigruppo. Considerato il numero elevato di alunni ancora in DAD, il presidente ha chiesto al Sindaco Antonio Palumbo di fare richiesta all’Asp dello screening gratuito per tutti gli alunni e il personale scolastico per prevenire in tempo aumenti di contagi in assenza del presidio delle mascherine. Il primo cittadino ha anticipato che darà seguito alla sua proposta.