*Pro Favara domani in trasferta a Palermo. Mister Tudisco:”In campo per continuare la nostra crescita senza guardare la classifica e la differenza dei punti. Massimo rispetto per ogni avversario”.*

Obiettivo continuare la striscia positiva di risultati senza scendere in campo guardando le rispettive posizioni di classifica.

“Ogni partita ha una propria storia- ci dice il mister Francesco Tudisco- e bisogna avere rispetto per tutti gli avversari, a prescindere dai punti in classifica. Andiamo a Palermo per dare continuità a prestazioni e risultati. Siamo reduci da una impegnativa partita contro l e abbiamo avuto due sole sedute per preparare la gara con il C.U.S. Palermo. Il gruppo è caricato, ha ultimato con impegno la preparazione e anche a Palermo i miei ragazzi giocheranno per la maglia e per i propri tifosi”.

Sono 22 i convocati per questo anticipo del sabato pomeriggio in programma sul campo di via Altofonte. Domani disponibili anche Morris Passewe, Peppe Gambino ed il giovane Vlad Acsante.