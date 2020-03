Favara. Intervista al vicepresidente del consiglio Comunale Giuseppe Nobile

Un giovane vice presidente non sarà perfetto ma è assolutamente all’altezza del ruolo politico istituzionale che i suoi colleghi gli hanno attribuito qualche mese addietro.

Giuseppe Nobile un giovane professionista della nostra città qualche mese dopo le dimissioni del suo collega Calogero Pirrera ha ricoperto la seconda carica cittadina di vice presidente del consiglio comunale di Favara. Non sarà perfetto ma è assolutamente all’altezza del ruolo politico istituzionale che i suoi colleghi gli hanno attribuito.

Un incarico che nonostante la sua giovane età ha dimostratosi saperlo assolvere nei migliori dei modi quando è stato chiamato a dirigere i lavori del consiglio comunale.

Un giovane che lascia alle spalle una attività iniziata a 22 anni con l’amministrazione Manganella, con il riconfermato ruolo di consigliere, ha saputo mettere una giusta dose di abilita politica che gli ha permesso di essere riconfermato ad adempiere il ruolo di consigliere con modestia è responsabilità politica verso il comune di Favara.

Nel marasma politico partitico ogni tanto qualche giovane si fa avanti e cerca di riportare la politica tra la gente che in questo momento storico non vede di buon occhio. Giovani che dovrebbero essere incoraggiati nel loro impegno istituzionale.

Lo abbiamo contatto telefonicamente e alla domanda unica e secca -Si sente all’altezza nel ricoprire il ruolo che gli è stato assegnato – Ha risposto in modo molto umile ma diretto:

“ Non posso certo dire che sono un vice presidente perfetto ma so che con impegno e determinazione posso continuare a svolgere questo ruolo con responsabilità, abnegazione e con infinito impegno ogni qualvolta mi troverò ad assolvere la carica di vice presidente .

Sono abbastanza fiducioso di poter fare bene, ma per fare ciò, ho bisogno la collaborazione di tutti i miei colleghi siano essi di maggioranza che opposizione. Favara prima di tutto perché sono certo che alla fine ognuno di noi ha a cuore le sorti della nostra città, tutti noi giovani consiglieri e non dobbiamo promuovere attività che la possano vedere emergere Favara nel panorama provinciale e non solo”.