Favara. Uffici di via Beneficenza Mendola: Nuove modalità di accesso a partire da lunedì

In ottemperanza alle direttive delle autorità competenti, si informa che le modalità di accesso agli uffici situati presso la sede di via Beneficenza Mendola subiranno delle modifiche. La chiusura al pubblico è programmata per lunedì 14 agosto, allo scopo di permettere l’esecuzione di lavori interni in corso in vista del trasferimento imminente degli uffici nella nuova location. Nello specifico, gli uffici ubicati al primo piano saranno vietati sia al personale interno che agli utenti. A partire da mercoledì 16 agosto, gli uffici adotteranno nuovi orari di apertura al pubblico, con restrizioni di accesso rigorosamente applicate. Sarà consentita la presenza di un massimo di 20 dipendenti nei locali al piano terra, e il ricevimento al pubblico sarà limitato a non più di 4 utenti contemporaneamente, spaziando tra i servizi demografici e tributari. Al fine di gestire questa nuova organizzazione, verranno pianificati appositi turni per gestire le prenotazioni già fissate con l’utenza. Queste misure sono atte a garantire la massima sicurezza e conformità alle direttive vigenti in un momento di transizione. Il sindaco Antonio Palumbo ha comunicato queste novità per assicurare una gestione efficiente degli uffici e per tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini. Per eventuali ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a rimanere in contatto con gli uffici competenti e a consultare i canali ufficiali del Comune.