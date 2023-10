“Giusto tra le Nazioni”: La Fondazione Calogero Marrone prende forma a Favara

In una riunione organizzativa altamente produttiva tenutasi ieri pomeriggio presso il Comune di Favara, è stata delineata una serie di iniziative significative per onorare e preservare il ricordo di Calogero Marrone, noto come il “Giusto tra le nazioni”. L’incontro è stato presieduto da Rosario Manganella, il presidente dell’Istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, e ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali. Calogero Marrone, un illustre concittadino di Favara, è stato riconosciuto con l’alto onore di “Giusto tra le nazioni” per il suo coraggioso contributo durante la Seconda Guerra Mondiale nel salvare numerose vite umane dall’Olocausto. La comunità di Favara ha deciso di commemorare la sua eredità con la creazione della Fondazione Calogero Marrone.

Tra i partecipanti all’incontro c’erano il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e il senatore Angelo Lauricella, presidente provinciale dell’Associazione Nazionali Partigiani d’Italia, oltre a Carmelo Castronovo, presidente di Favara, Carmela Marrone, membri del Direttivo dell’Istituto Marrone, e l’onorevole Giovanni Di Caro. Durante la riunione, è stata discussa la progettazione della Fondazione Calogero Marrone, che avrà come obiettivo principale la promozione dell’istruzione, della cultura e della conoscenza storica. La fondazione lavorerà anche per preservare la memoria di Marrone attraverso iniziative educative e culturali, tra cui mostre, conferenze e pubblicazioni.

Un altro punto importante emerso durante l’incontro è stato il lancio di una campagna di tesseramento per i cittadini interessati a contribuire a questo progetto di alto valore storico e culturale. Attraverso il tesseramento, tutti i cittadini di Favara avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla realizzazione della Fondazione Calogero Marrone e di contribuire alla conservazione della memoria di un eroe locale.

Il presidente dell’Istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, Rosario Manganella ha sottolineato l’importanza di questo progetto e ha dichiarato: “Calogero Marrone è un esempio straordinario di altruismo e coraggio. La Fondazione Calogero Marrone è un omaggio appropriato a questo uomo eccezionale e servirà come fonte di ispirazione per le generazioni future.”

La riunione si è conclusa con un forte consenso su queste iniziative e con l’impegno di lavorare insieme per preservare il ricordo di Calogero Marrone e per promuovere i valori di giustizia, umanità e altruismo che ha incanalato durante un periodo critico della storia. Il Comune di Favara e l’Istituto di Studi e Ricerca “Calogero Marrone” invitano tutti i cittadini a unirsi a questa causa nobile e a contribuire alla Fondazione che avrà un impatto duraturo sulla comunità locale e oltre.