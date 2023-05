I fratelli Sorce portano il gusto autentico della pizza siciliana alla fiera TuttoFood di Milano

La pizzeria Sitàri dei fratelli Sorce, una vera e propria eccellenza culinaria di Agrigento, sarà presente alla fiera TuttoFood di Milano dal 8 al 11 giugno. I visitatori avranno l’opportunità di assistere alla preparazione di pizze fatte con i prodotti tipici siciliani e il loro pane impastato esclusivamente con lievito madre e farine naturali, che conferiscono un sapore autentico e inconfondibile.

I fratelli Sorce hanno colto l’invito degli organizzatori a dimostrare la propria abilità e a deliziare il palato dei presenti e degli ospiti, che potranno gustare l’incomparabile pizza siciliana. Giorno 10 maggio, presso l’Area Degustazione, collocata nella Hall 5, stand L31, ospiterà l’evento, permettendo ai visitatori di ammirare la preparazione di pizze, le cui ricette si basano sulla scelta di ingredienti di altissima qualità e sulla maestria dei fratelli Sorce.

La pizzeria Sitàri, una realtà affermata di Agrigento, rappresenta l’unione perfetta tra tradizione e innovazione, in cui la creatività e l’impegno dei fratelli Sorce si esprimono al massimo livello. Grazie alla loro passione per la cucina e alla scelta di ingredienti di altissima qualità, la loro pizza è considerata una delle migliori della Sicilia.

Non perdete l’occasione di gustare le prelibatezze della Sicilia e della pizzeria Sitàri, dove i fratelli Sorce vi faranno apprezzare la loro arte culinaria e il loro amore per la tradizione siciliana. Venite a trovarli ad Agrigento, in viale Leonardo Sciascia, 286, e scoprite il sapore autentico della pizza siciliana.