Il cimitero di “Fontana degli Angeli” sarà, pure, privatizzato

Con delibera di giunta n 51 del 21 luglio 2021 la Sindaca Anna Alba,insieme alla sua Giunta, delibera “L’approvazione proposta projectfinancing relativa alla Progettazione, riqualificazione e gestione del Cimitero di Fontana degli Angeli “ di Favara.

Con i voti favorevoli di Alba Anna, Bennica Giuseppe, Giudice Maria, Maggiore Maria Laura e Romeo Davide, assenti invece CaramazzaLeonardo e Mignemi Miriam. Ma l’Assessore Romeo non si era dimesso e ripartito per Palermo?

“La proposta prevede un investimento complessivo” da parte delle due ditte di Siracusa, REM srl e A&P srl, “pari ad euro 12.299.849,45 il cui recupero avverrà attraverso i ricavi della vendita dei loculi, ossari e cappelle” peccato purtroppo nella delibera non sia prevista per quanti anni sia la durata del contratto. Si desume a vita? Cioè nei secoli dei secoli?

“I costi previsti della proposta comprendono: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione dei loculi, ossari e cappelle, opere di urbanizzazione, manutenzione delle opere realizzate.”

Saranno realizzate, a cura delle imprese di Siracusa n 3940 loculi e di n 320 ossari, silenzio sulla quantità di cappelle che dovrebbero essere realizzate.

Ovviamente, essendo questa opera uscita fuori dal cilindro della Sindaca e del suo mentore politico, nel senso che mai se ne era prevista la realizzazione, il Consiglio Comunale di Favara dovrà dichiarare:

La fattibilità ed il pubblico interesse per la collettività di Favara;procedere all’inserimento dell’opera nel DUP 2021; procedere all’inserimento dell’opera nel programma triennale delle OO. PP. 2021- 2023 e nell’elenco annuale del 2021.

Ecco fin qui le notizie sull’opera da realizzare senza che mai i cittadini ne fossero stati informati né prima né adesso considerato che la Sindaca era stata eletta per la promessa di trasparenza e partecipazione alle decisioni della Giunta financo con la presenza dell’assessore cittadino. Ovviamente promesse da marinaio.

Ovviamente alcune considerazioni a me piace farle in quanto non mi ritengo un notaio della notizia nuda e cruda ma piace anche entrare fra le pieghe delle notizie mettendoci la faccia e la firma ed ovviamente assumendomene la responsabilità. Le vicende che riguardano una comunità ovviamente hanno il loro risvolto politico che va analizzato,discusso e confrontato.

Nel titolo abbiamo scritto “pure” perché dopo la privatizzazione del Cimitero di piana traversa, nel silenzio assoluto delle forze politiche e della stampa che si definisce informata, adesso del tutto inaspettata arriva anche la privatizzazione di quello di Fontana degli Angeli.

La prima considerazione che le privatizzazioni non erano previste nel programma elettorale della sindaca e che invece le sta realizzando alla grande. Anzi nel suo programma c’era il ritorno in house della spazzatura che era ed è privata e che è invece rimata tale.

In tutto questo non solo non c’è il risparmio di un euro per i cittadini favaresi ma al contrario ci sarà un aggravio molto oneroso per le tasche dei nostri concittadini quando, purtroppo, avranno l’incombenza di occuparsi di eventi luttuosi. Sapranno chi ringraziare quando dovranno mettere mano al portafoglio.

L’altra considerazione è relativa alle tante abitazioni che circondano il cimitero di Fontana degli Angeli le cui problematiche diverranno definitivamente irrisolvibili, grazie a questa nuova opera. Chissà se fra di loro ci sono elettori o attuali simpatizzanti della Sindaca, anche questi sapranno chi ringraziare.

L’ultima considerazione è strettamente politica ma che attiene al modo di considerare i suoi cittadini che amministra facendoli diventare semplici spettatori delle sue decisioni e delle sue ambizioni che travalicano l’interesse generale.

Io pochi giorni fa ho scritto che le sue dimissioni erano, a mio giudizio,molto strane e questo delibera di Giunta n 51 conferma ancora di più quel mio pensiero.

Una Sindaca dimissionaria e che fra 5 giorni non sarebbe più la Sindaca di Favara, considerate le accuse di solitudine e di attacco ai precari, non penso avrebbe più l’interesse a mettere in cantiere un’opera che ancora per essere definitiva ha bisogno di un passaggio in Consiglio Comunale dove non so se lei ha ancora la maggioranza.

Per cui io ritengo che quella sceneggiata invece riguardasse altre problematiche e che le minacce di dimissioni hanno favorito un accordo che prima forse non c’era.

Motivo per cui ritengo che forse la Sindaca ritirerà le proprie dimissioni.

Chiudo lanciando un appello a tutti gli operatori sociali, politici, economici, sindacali e candidati sindaco che levino la loro voce invitando il Consiglio Comunale a non votare l’ennesima privatizzazione e l’ennesimo prelievo sulle tasche dei cittadini favaresi.