Il Leo Club Ribera dona ‘panchine inclusive’ per migliorare l’accessibilità alle persone con disabilità

Il Leo Club Ribera, presieduto da Calogero Spallino, ha dedicato la giornata del 09 marzo alla donazione di due delle tre panchine acquistate dal Club, chiamate “panchine inclusive” nell’ottica del tema inerente le disabilità. Sono state acquistate e montate le prime due “panchine inclusive” presso Piazza Giovanni XXIII e il Plesso Cufalo della Scuola F. Crispi di Ribera con il supporto logistico dell’amministrazione, in particolare del Sindaco Matteo Ruvolo e del Vicesindaco Leonardo Augello e dei dirigenti scolastici, in particolare del Preside Emanuele Giordano e della Prof.ssa Romina Di Martino. Le panchine inclusive sono elementi d’arredo, pensate per rendere gli spazi pubblici più accessibili per chi è in sedia a rotelle. Sono tutte dotate di uno spazio centrale nel quale inserire la sedia a rotelle, affinché la persona con disabilità possa sedersi insieme ad altre due persone. Il Club ha scelto questo service in quanto crede fortemente nell’inclusività e nell’importanza che queto tema ha all’interno di tutte le comunità. Vi sono persone che hanno difficoltà oggettive nel trovare servizi mirati rispetto alle loro esigenze e pertanto abbiamo voluto concentrarci, in questo anno sociale, nell’offrire un servizio alla comunità tutta che possa anche rimanere nel corso degli anni.



In questi sei mesi il Leo Club Ribera ha lavorato assiduamente, non solo con il contributo dei soci ma anche con l’aiuto di imprenditori e associazioni culturali e musicali tra le quali Villa Dei Paladini nella persona di Gery Indelicato e TendenziA Records nella persona di Sergio Matina. In rappresentanza del Club, insieme alle autorità locali, religiose, lionistiche e leonistiche e alle associazioni, erano presenti il Presidente Calogero Spallino, il Leo Advisor nonché Presidente della Zona 28 Lions Giacomo Cortese, il Cerimoniere Leo Valentina Bono e i membri Geri Spallino, Antonino Ferraro e Carmelo Di Lucia. Il Presidente Spallino, a sua detta estremamente soddisfatto della riuscita dell’evento, ringrazia le autorità Leo, Lions, l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Matteo Ruvolo, del Vicesindaco Leonardo Augello e dell’Assessore Rosalia Miceli, l’autorità religiosa nella persona all’Arciprede Padre Argento e le autorità scolastiche nella persona dei dirigenti Emanuele Giordano e Romina Di Martino.