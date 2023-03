The Voice Kids, la finale: Melissa conquista il pubblico con “Shallow”, ma Ilary dimostra il suo talento con una cover di successo.

La finale del The Voice Kids si è svolta ieri sera, offrendo un’esperienza unica ai fan della musica di tutta Italia. Dopo una serata ricca di esibizioni eccezionali, Melissa è stata incoronata vincitrice della competizione, con la sua esibizione del brano di Alicia Keys “Fallin’ ”.



Tra i primi quattro si è classificata la quattordicenne Ilary Alaimo, originaria di Montedoro provincia di Caltanissetta, che ha impressionato il pubblico con la sua cover di un brano famoso di Whitney Houston “i will always love you”. Ilary era stata la favorita fin dalla prima puntata, ma ha comunque dimostrato di essere una concorrente di talento e ha conquistato il cuore dei fan.



Ilary, che ha solo 14 anni studia canto da 4 anni presso la scuola di canto “Arcadia” di Favara diretta da Angela Maniglia, ha dimostrato una grande capacità di connessione emotiva con il pubblico, incantando tutti con la sua voce potente e il suo carisma contagioso. La giovane artista ha dimostrato di avere un’abilità unica nel catturare l’attenzione del pubblico con la sua voce dolce e potente allo stesso tempo. “Ero certa che Ilary arrivava a salire sul podio – ci fa sapere la direttrice Angela Maniglia –, la sua cover di Whitney Houston ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua abilità nel rendere sua qualsiasi canzone. Anche se non è arrivata a conquistare il primo posto, per noi ha vinto comunque”.

Ma la vera sorpresa della serata è stata la piccola mascotte agrigentina di sette anni, Mia Arnone, che ha ballato su tutte le esibizioni dei compagni di gara. Nonostante la sua giovane età, la piccola ballerina ha dimostrato un’energia contagiosa e un talento indiscutibile, guadagnandosi l’affetto del pubblico e dei giudici cantando e ballando la canzone di Rita Pavone “Il ballo del Mattone”. Mia viene da Castrofilippo, piccolo paese dell’agrigentino, studia canto da due anni anche lei dalla scuola Arcadia.



Il programma televisivo di The Voice Kids, ha offerto un’esperienza unica ai concorrenti e genitori, dimostrando il potere della musica di unire le persone e di ispirare emozioni intense. The Voice Kids ha anche confermato il talento e la creatività dei giovani artisti, offrendo loro l’opportunità di farsi notare e di perseguire i loro sogni musicali. In conclusione, la finale del concorso musicale ha dimostrato ancora una volta l’importanza della musica nella nostra vita e il talento dei giovani artisti. L’evento ha offerto una serata indimenticabile ai fan della musica, celebrando la bellezza e la potenza della creatività umana.