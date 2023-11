Il Sindaco Palumbo celebra il successo nei lavori pubblici e nel recupero di spazi e monumenti a Favara

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato con orgoglio i nuovi successi ottenuti dall’amministrazione comunale nel settore dei lavori pubblici e del recupero di spazi e monumenti nella città. Questi risultati sono il frutto di un impegno costante e di un anno di negoziati con le autorità regionali a Palermo per garantire il finanziamento e il completamento di importanti progetti. Uno degli obiettivi principali dell’amministrazione è stato il recupero della Villa Ambrosini e della biblioteca comunale attraverso interventi di manutenzione e riqualificazione. Questi lavori sono stati eseguiti con successo, permettendo di evitare la revoca dei finanziamenti che erano stati assegnati dalla precedente amministrazione.



La Villa Ambrosini è stata oggetto di particolare attenzione, con l’obiettivo di arricchire l’offerta per i visitatori. Sono stati creati due campi da bocce, un percorso pedonale dedicato ai corridori e a chi pratica il walking, nonché un “percorso avventura” che sarà disponibile per le scuole. Inoltre, è stato possibile recuperare un chiosco danneggiato dagli atti vandalici. Il Sindaco Palumbo ha sottolineato che questi successi sono il risultato del lavoro instancabile dell’assessore Schembri e dei dipendenti comunali, che hanno dedicato tempo ed energie per raggiungere tali traguardi.