Il tribunale di Agrigento scuola di Legalità. Progetto PON sulla legalità “Legal…mente” condotto dalle docenti Marrella e Vaccaro.

Gli alunni delle classi terze di scuola primaria dell’Istituto Falcone Borsellino di Favara accompagnati dalla dirigente Dott.ssa Maria Vella e dalle insegnanti Cristina Marrella e Lia Vaccaro, hanno concluso il percorso sulla legalità con la visita al Tribunale di Agrigento. Gli alunni sono stati calorosamente accolti nel foyer del Tribunale dal giudice Dott. Iacopo Mazzullo.



Presso l’Aula Livatino, il giudice ha rivolto loro un saluto di benvenuto, ha parlato della differenza della giustizia penale e civile e dell’importanza del rispetto delle regole per il bene comune. I bambini anche se piccoli, hanno seguito con particolare interesse e maturità le spiegazioni facendo anche delle domande molto interessanti.



Prezioso l’intervento del presidente di sezione Dott. Alfonso Malato che ha ricordato ai bambini l’eredità lasciata dai giudici Falcone e Borsellino, i due giudici siciliani a cui è intitolata la nostra scuola e li ha invitati ad essere loro per primi eredi del loro sacrificio.

È stata un’ esperienza entusiasmante perché gli alunni con questo percorso si sono fisicamente avvicinati ai luoghi in cui la giustizia viene regolarmente e giornalmente amministrata, a tutela di ognuno di noi.

Un ringraziamento va alla Dirigente dott.ssa Maria Vella che ha accompagnato gli alunni in questa eccezionale esperienza, al Presidente del Tribunale di Agrigento dott. Falcone per aver consentito l’accesso alle aule del Tribunale, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale Dott. Malato, al dott. Mazzullo per avere illustrato in maniera semplice e coinvolgente il sistema della giustizia e i valori della legalità , al dott. Maurizio Modello per l’organizzazione e l’accoglienza. Il vero ringraziamento va però a tutti gli alunni per l’attenzione, l’interesse e l’entusiasmo con cui hanno partecipato , ed ad ognuno di loro è stato consegnato un attestato di partecipazione.