FAVARA. GIOCHI SENZA BARRIERE… E SENZA FRONTIERE 2022 – V EDIZIONE

Si svolgerà domenica 19 giugno 2022, inizio ore 15.30, presso Piazza Cavour Favara, “Giochi Senza Barriere e Senza Frontiere” giunti alla V edizione, promossi dalle “Associazioni in Festa”. “La manifestazione, aperta a tutti, – affermano gli organizzatori – è stata pensata e ideata per trascorrere un pomeriggio di inclusione sociale all’insegna del divertimento e della solidarietà”. L’evento nasce dall’esigenza di dare voce alla sempre più crescente richiesta di socializzazione e d’integrazione che proviene dalle persone con disabilità e non solo. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere culturali, gli ostacoli del pregiudizio, la promozione dei diritti alla partecipazione per una migliorare qualità della vita. Prevista la partecipazione di numerose Associazioni provenientidalla Provincia e da diverse località della Sicilia.

Il programma prevede: alle ore 15:30 accoglienza dei partecipanti, distribuzione delle magliette e dei cappellini; alle ore 16.00 saluto delle autorità e consegna delle targhe in memoria di Salvatore Urso (presidente Aido) e Annalisa Cianchetti (Ispettore di Polizia e Attivista AISM); alle ore 16:30 inizio dei giochi che si concluderanno con un momento di animazione e musica a cura del trio Angelo Jay, Peppe Trupia e Giuseppe Cioppino e Dj Salvo e Gero Morreale.