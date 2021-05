INAUGURAZIONE MOSTRA “ RACCONTAMI L’AUTISMO “ PRESSO L’ISTITUTO “GAETANO GUARINO” DI FAVARA

Lunedì 24 maggio 2021, alle ore 9.00, presso il salone refettorio dell’IC “Gaetano Guarino” di Favara, sarà inaugurata, in presenza e tramite piattaforme digitali, nel rispetto delle misure anti covid, la mostra “Raccontami l’ Autismo” aa. ss. 2019–2020 e 2020–2021.

A conclusione di un anno scolastico particolarmente complesso e difficile, ma costantemente caratterizzato da una fattiva tensione inclusiva, territoriale e digitale, il CTS di Agrigento, l’Istituto “Gaetano Guarino”, in collaborazione con i docenti del Progetto Regionale “Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola famiglia per l’inclusione e la disabilità”, portano avanti questa importante iniziativa, per dare visibilità e sostegno all’impegno costante nei confronti dell’Autismo.

«Tutti insieme, afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, distanti ma uniti, testimonieremo vicinanza, solidarietà attiva e corresponsabilità educative verso chi soffre, richiamando l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali e favorire la qualità dell’inclusione scolastica e sociale».

La mostra, che viene organizzata con l’importante contributo di numerose associazioni e sponsor del territorio, potrà essere visitata fino a venerdì 4 giugno 2021, in presenza, tramite prenotazione scritta, per il necessario contingentamento dei presenti, con e-mail :

agic85900b@istruzione.gov.it

L’evento potrà essere seguito anche sui canali: Facebook: www.facebook.com/icguarino

You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=1s6kjzAj1zs

PROGRAMMA :

 ore 9.00 : Inaugurazione mostra e saluti istituzionali