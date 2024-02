Incendio a Favara: Auto e casa coinvolte

Un rogo ha distrutto un’automobile parcheggiata all’interno di un garage insieme al primo piano di una residenza momentaneamente disabitata. L’incidente si è verificato nella serata di ieri a Favara, precisamente in contrada “Petrusa”. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incendio. Armati di idranti, i pompieri hanno combattuto le fiamme per oltre due ore prima di riuscire a domare l’incendio. I danni riportati sono significativi. La vettura coinvolta, una Ford Focus, è stata completamente distrutta e ridotta a una carcassa carbonizzata. Le circostanze che hanno portato all’incendio sono attualmente oggetto di indagine. Sarà compito dei carabinieri condurre un’indagine approfondita per determinare se l’incendio è stato causato da un cortocircuito accidentale o se è stato provocato deliberatamente.