Incidente San Leone, Carmelo è fuori pericolo. Tantissimi messaggi degli amici su Facebook

Il 28enne aveva avuto un incidente in località San Leone, lungo il viale delle Dune. Dopo quasi cinque giorni in ospedale il giovane si sta riprendendo.

E’ salvo Carmelo, il 28enne di Favara rimasto coinvolto in un pauroso incidente in viale delle Dune, in località San Leone. Il giovane non è più in pericolo di vita, anche se dovrà svolgere, una volta dimesso dall’ospedale di Catania, dove è ricoverato, un periodo di riabilitazione. Dal 13 giugno, quando è avvenuto l’incidente, tantissimi ragazzi che conoscevano Carmelo gli hanno scritto messaggi su Facebook per sostenerlo mentre lottava tra la vita e la morte. La speranza che potesse cavarsela era in quelle parole scritte nei messaggi. Centinaia e centinaia di messaggi che hanno accompagnano Carmelo nei giorni successivi all’incidente. Questa mattina il post pubblicato su Facebook dal fratello Calogero ci ha rassicurato su lo stato di Carmelo: Carmelo è fuori pericolo sta benissimo grazie a tutti quelli che hanno pregato per lui e so di certo che siete stati in tanti .

Qui sotto alcuni messaggi scritti sul post di questa mattina:

“Mio compare è un vero ha lottato alla grande ed adesso ritornerà più forte di prima tvb comparuzzu ” scrive Enzo. “Carmelo ritorna con noi a presto, buona guarigione che Dio tela mandi buona ” scrive Salvatore. “Compà ci hai fatto spaventare, riprenditi subito” scrive Calogero. “Un abbraccio a Carmelo, dai grande hai una forza impressionante ” scrive Mariangela. “Dio è grandeeee, si riprenderà, un grosso abbraccio” scrive Loredana nel suo messaggio. “BELLISSIMA NOTIZIA GRAZIE A DIO ” scrive Fabio. Messaggio, quest’ultimo, che descrive il punto in cui in questa storia è finalmente riapparsa la luce nella vita del 28enne. Carmelo, come detto, non è più in pericolo di vita. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma nei prossimi giorni il giovane sarà dimesso dall’ospedale e comincerà un periodo di riabilitazione