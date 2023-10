Inquietudine a Naro: Anziano con Alzheimer scomparso – Chiunque lo veda è pregato di contattare

La comunità di Naro è in allarme da questa mattina alle 5, quando il signor Lorenzo Coluzzi, un anziano affetto da Alzheimer ospite di una casa famiglia in città, è sparito nel nulla. L’uomo non è stato più visto da quel momento, e ora la paura cresce sempre di più.

Con il calare della sera, l’ansia e la preoccupazione per il signor Coluzzi sono diventate palpabili tra i residenti di Naro. La sua scomparsa è motivo di grande inquietudine per tutti coloro che lo conoscono e per l’intera comunità.

Appelliamo a tutti i cittadini di unirsi agli sforzi per ritrovare il signor Coluzzi. Ogni informazione, anche la più piccola, potrebbe essere cruciale per riportare questo anziano signore a casa sano e salvo.

Se qualcuno dovesse avvistare il signor Lorenzo Coluzzi o avere qualsiasi informazione su di lui, si prega di contattare immediatamente i seguenti numeri: 340 40 90 940 o il 339 88 95 188. In alternativa, è possibile allertare le forze dell’ordine chiamando il numero di emergenza 112.