La scuola Alberghiera di Favara pioniera nella sperimentazione del diploma in 4 anni

Con entusiasmo, la dirigente Gabriella Bruccoleri annuncia la partecipazione della scuola alberghiera di Favara a una sperimentazione nazionale rivoluzionaria, consentendo ai ragazzi di conseguire il diploma in soli quattro anni. “Un grande risultato,” afferma Bruccoleri, sottolineando l’opportunità per i ragazzi di terza media che stanno attualmente esplorando questa nuova via educativa.

Il percorso di studi innovativo prevede il conseguimento del diploma già a 17 anni, aprendo le porte a varie possibilità educative, come istituti tecnici superiori, istituti di alta formazione o percorsi universitari. Questa iniziativa rappresenta una significativa opportunità di crescita culturale e professionale al di là dei confini scolastici tradizionali.

Iscriversi e diplomarsi in soli quattro anni si configura come una svolta decisiva nella formazione degli studenti. Il percorso proposto si distingue per la sua agilità, flessibilità e struttura, integrando attività didattiche sia in ambito scolastico che extracurricolare. Gli studenti beneficeranno di un costante scambio di feedback e moduli formativi precisi, grazie alla partecipazione attiva di docenti e esperti del mondo delle imprese. La Scuola Alberghiera di Favara si propone come pioniere nell’offrire un percorso di studi altamente professionalizzante, con una missione chiara di insegnamento e apprendimento orientata al futuro.