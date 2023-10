L’Archivio di Stato di Agrigento Celebra la “Domenica di Carta 2023” in Occasione del 60° Anniversario della Legge sulla Conservazione dei Documenti Storici

L’Archivio di Stato di Agrigento è lieto di annunciare l’evento straordinario “Domenica di Carta 2023” che si terrà domenica 8 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.30 presso la sua sede in Via Mazzini 185, Agrigento. Questa iniziativa unica celebra il sessantesimo anniversario della legge n. 1409 del 30 settembre 1963, intitolata “Norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato,” e offre al pubblico un’opportunità straordinaria di esplorare il ricco patrimonio storico conservato dall’Archivio.

L‘evento “Domenica di Carta 2023” sarà una giornata emozionante e coinvolgente dedicata alla scoperta dei tesori documentari dell’Archivio di Stato di Agrigento. Durante questa giornata speciale, il pubblico avrà accesso ai depositi, potrà ammirare mostre documentarie uniche, partecipare a laboratori interattivi, esplorare progetti culturali innovativi, coinvolgersi in attività didattiche coinvolgenti e seguire percorsi di accessibilità culturale.

“Questa è un’opportunità eccezionale per la comunità di Agrigento e per tutti gli appassionati di storia e cultura di scoprire il nostro straordinario patrimonio documentario e conoscere il lavoro che svolgiamo qui all’Archivio di Stato,” ha dichiarato la direttrice, la dott.ssa Rossana Florio. “Siamo entusiasti di aprire le nostre porte per condividere queste esperienze uniche con il pubblico e celebrare insieme questo importante anniversario della legge che ha contribuito a preservare la nostra eredità storica.”

La “Domenica di Carta 2023” è un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare il passato e comprendere meglio la storia di Agrigento e della Sicilia attraverso documenti d’archivio autentici e straordinariamente significativi.

Vi invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria giornata di celebrazione e conoscenza, l’Archivio di Stato di Agrigento vi aspetta numerosi per condividere questa esperienza unica.