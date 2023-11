Meta introduce abbonamenti a pagamento per Facebook e Instagram in Europa

A partire dal 6 novembre 2023, gli utenti europei di Facebook e Instagram entreranno in un nuovo capitolo della loro esperienza sociale online, con l’annuncio di account a pagamento che promettono un’esperienza senza fastidiose pubblicità. Questa decisione è stata scaturita dalla stretta normativa europea sulla protezione dei dati degli utenti, che ha spinto Meta, la società madre di Facebook e Instagram, a introdurre un’opzione rivoluzionaria per i suoi servizi.

A partire da novembre, gli utenti europei avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile che consentirà loro di utilizzare Facebook e Instagram senza dover sopportare gli annunci pubblicitari personalizzati. Tuttavia, l’alternativa di continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, ma con la presenza di annunci, rimarrà disponibile per coloro che preferiscono questa opzione.

Il costo dell’abbonamento varierà a seconda della piattaforma utilizzata, con un prezzo mensile di 9,99 euro per gli utenti web e 12,99 euro al mese per coloro che scelgono di attivarlo su dispositivi iOS e Android. Qualunque sia la modalità scelta, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account collegati al Centro di gestione dell’account dell’utente.

Questa decisione rappresenta una risposta diretta alle regolamentazioni europee sulla protezione dei dati degli utenti, con la garanzia che le informazioni personali degli abbonati non saranno utilizzate per scopi pubblicitari. Inizialmente, l’abbonamento coprirà tutti gli account collegati fino al 1° marzo 2024, ma da quella data in poi, verrà applicato un costo aggiuntivo per ogni ulteriore account aggiunto.

Per attivare l’abbonamento, gli utenti dovranno configurare un prezzo mensile, attivare il pulsante “Abbonati” e rendere disponibili agli abbonati post, storie, reel e live. Le storie esclusive verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati.

Questa svolta rappresenta un importante passo avanti per Meta, in risposta a sentenze giuridiche sfavorevoli e ai nuovi regolamenti europei sul trattamento dei dati degli utenti. La decisione di adottare questa nuova offerta sociale è stata determinata anche in previsione dell’entrata in vigore del Digital Markets Act e in linea con le richieste della Commissione irlandese per la protezione dei dati.

Gli utenti avranno inoltre la possibilità di collegare i propri account Instagram e Facebook al Centro di gestione dell’account, facilitando la condivisione di contenuti tra le due piattaforme. Con questa decisione, Facebook e Instagram offrono agli utenti europei un’opzione che pone la privacy al centro, consentendo loro di scegliere tra un’esperienza senza pubblicità a pagamento e la versione gratuita supportata dalla pubblicità. La scelta finale spetterà agli utenti, tenendo conto delle proprie preferenze e disponibilità economiche.