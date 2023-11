Nasce il biodistretto agroecologico Valle dei Templi: Un passo avanti per la sostenibilità agricola in Agrigento

Un nuovo capitolo nella promozione della sostenibilità agricola si apre ad Agrigento con la costituzione del Comitato Promotore del “Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi”, in ottemperanza al Decreto Ministeriale datato 28 dicembre 2022, numero 663273, emanato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L’areale del biodistretto è esteso e inclusivo, abbracciando i comuni di Agrigento, Aragona, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro e Siculiana, per una superficie complessiva di 723,96 Km2. Questa vasta area, ricca di storia e biodiversità, diventa il terreno fertile per la crescita di pratiche agricole sostenibili.

L’ente gestore designato, in accordo con il Decreto Ministeriale, è il Coordinamento Agroecologia Sicilia, un’organizzazione che ha già dimostrato il suo impegno promuovendo, elaborando e seguendo l’approvazione della Legge Regionale 21/2021 sull’agroecologia. Questa legge, approvata all’unanimità dalla Regione Siciliana, sottolinea l’importanza di promuovere pratiche agricole rispettose dell’ambiente e orientate alla sostenibilità.

Per ulteriori informazioni, vi allego il link: Adesione costituendo Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi