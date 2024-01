Open Day all’istituto comprensivo G. Guarino di Favara: Una scuola per crescere insieme

In occasione della seconda giornata dell’Open Day, l’Istituto Comprensivo G. Guarino di Favara apre le sue porte per accogliere genitori, studenti e operatori scolastici, offrendo un’opportunità unica di esplorare l’ampia gamma di attività e servizi offerti dalla scuola.

L’evento, programmato per il 12 gennaio 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si propone come un’occasione cruciale per coloro che devono affrontare la delicata decisione sulla scelta educativa per il futuro dei propri figli. La scuola, con il suo impegno costante nel fornire un ambiente educativo stimolante e inclusivo, si presenta come un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo degli studenti.

Programma dell’Open Day:

Accoglienza genitori e alunni: Un caloroso benvenuto per immergersi nell’atmosfera accogliente dell’Istituto.

Focus informativi per singoli segmenti: Sessioni informative specifiche per i segmenti di infanzia, primaria e media, guidate dai rispettivi insegnanti.

Laboratori interattivi di didattica: Un'esperienza pratica per comprendere le metodologie didattiche innovative adottate dalla scuola.

Incontro con i docenti: Opportunità di dialogo diretto con i docenti per ottenere informazioni dettagliate sui percorsi educativi.

Tutoraggio e mentoring fra studenti: Un'opportunità per gli studenti di condividere le proprie esperienze e ricevere consigli da compagni più esperti.

Visita dei locali e iscrizioni in sede: Tour guidato per conoscere l'ambiente scolastico e fornire informazioni pratiche sul processo di iscrizione.

Apertura sportello autismo e dislessia: Supporto dedicato per le esigenze degli studenti con autismo e dislessia.

Laboratorio degli alunni del corso ad indirizzo musicale e sportivo: Una dimostrazione delle attività specializzate offerte dalla scuola.

Tavoli informativi scuole superiori del territorio: Un'opportunità per esplorare le possibilità educative successive alla scuola media.

Organizzazione ingresso scuola:

Il programma si articola in diverse sessioni informative, tenute da insegnanti esperti nelle rispettive discipline. Dall’infanzia alla scuola superiore, ogni segmento è approfondito per fornire una visione completa dell’offerta educativa dell’Istituto.

Nelle classi/sezioni: Indicazioni operative

Dalle attività artistiche a quelle scientifiche, le aule saranno vive di attività coinvolgenti e laboratori stimolanti, coordinati da insegnanti dedicati al miglioramento dell’esperienza educativa.

In palesta

Saranno proposte attività sportive sotto la guida di esperti in materia, promuovendo uno stile di vita attivo e sano tra gli studenti.

Aula Magna

Nell’ampia aula magna, la biblioteca sarà aperta a genitori e studenti, fornendo risorse educative preziose.

Aula polifunzionale Ore 17:00

La giornata si concluderà con una presentazione dettagliata dell’Offerta Formativa, inclusi progetti innovativi, testimonianze di studenti e ex alunni e laboratori di teatro, musica e recitazione.

L’Open Day rappresenta un’opportunità imperdibile per conoscere l’Istituto Comprensivo G. Guarino di Favara, dove la crescita e l’apprendimento sono al centro di ogni iniziativa. La massima partecipazione di genitori, studenti e personale scolastico è incoraggiata per rendere questo evento un successo collettivo.