Ordine dei medici entusiasta della nomina di Caramanno al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio

Giuseppe Caramanno alla direzione del Pronto soccorso al San Giovanni di Dio. “Stimato professionista, riuscirà a organizzare l’area di emergenza a beneficio dei pazienti”

“Non abbiamo alcun dubbio: Giuseppe Caramanno riuscirà nell’ardua impresa di riorganizzare l’area di emergenza del San Giovanni di Dio a misura di paziente”. Con queste parole, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, presieduto da Santo Pitruzzella, commenta la recente nomina di Giuseppe Caramanno, primario di Cardiologia ed Emodinamica, alla direzione dell’area di emergenza.

“Fermamente convinti nelle capacità indiscusse non soltanto dal punto di vista professionale ma soprattutto umano – proseguono i medici – crediamo che per il Pronto soccorso si potrà scrivere una nuova pagina con la nomina del dottore Caramanno e con l’intervento del prefetto Romano, grazie al quale sono in arrivo nuove risorse umane e strutturali. In tal modo, il Pronto soccorso del San Giovanni di Dio potrà, finalmente, adempiere appieno al proprio ruolo in modo efficiente, con importanti risultati a vantaggio dei pazienti”.