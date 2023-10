Organizzata dalla SSD Proracing scatta domattina la prima edizione dello Slalom Città di Favara

Oggi si sono svolte le operazioni di verifica delle vetture iscritte.

Scatterà domattina alle 9 la prima edizione dello Slalom Città di Favara organizzato dalla locale SSD Proracing con il patrocinio della locale amministrazione comunale ed al quale hanno aderito 36 piloti. Favori del pronostico per il saccense Angelo Cucchiara, che con la sua Bulla Sport Honda/1000 è già stato sul podio nel corso della stagione. Ad aspirare ad un posto tra i primi dieci ci saranno le Formula Gloria di Marco Segreto ed Antonino Di Matteo e la Radical di Cairone. Lotta accesa si preannuncia nei vari gruppi con in vista Pagnozzi, Cacciatore, i fratelli Milioti, Callari, Parrello e Livreri.

Il 1° Slalom Città di Favara si disputerà su tre manche su un percorso di 2990 metri ricavato sulla Strada Statale 122 che da Favara porta a Castrofilippo, con la partenza fissata a circa due chilometri dall’abitato, ed arrivo in Contrada Rizza, sul quale saranno poste 12 barriere di rallentamento. Si tratta di percorso ben noto agli sportivi, essendo stato teatro di diverse Prove Speciali del Fabaria Rally.

Oggi, presso lo Stadio Comunale di Favara, che ospiterà anche la Direzione di Gara, si sono svolte le operazioni di verifica tecnica delle vetture iscritte, mentre domattina alle ore 9 il Direttore di Gara Manlio Mancuso darà il via alla ricognizione del percorso da parte dei partecipanti, alla quale farà subito seguito la partenza della prima delle tre manche che determineranno la classifica finale, stilata al meglio della singola miglior prestazione in una delle tre salite cronometrate.

La premiazione, prevista per le ore 16 in piazzetta della Pace a Favara, alla presenza delle locali autorità, chiuderà la manifestazione.