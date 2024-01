Pro Favara, cresce l’attesa per la partita di domani

Non poteva essere diversamente: la partita vinta la scorsa settimana al minuto novantacinque contro il Mazara ha davvero infuocato gli animi dei tifosi favaresi e, per estensione, anche dei giocatori e della dirigenza.

Diversi, infatti, gli appelli della società ai propri tifosi per la presenza in massa domani al Bruccoleri per la sfida importantissima contro il Misilmeri dell’ex Akragas Pavisich, fatale ai gialloblù in un famoso derby di qualche stagione fa. Lecito attendersi centinaia di tifosi di casa, in un momento in cui per i ragazzi di Catalano ogni partita diventa come una finale nell’inseguimento ad una Nissa apparsa fino ad ora irraggiungibile.

Intanto, mentre l’attesa cresce inesorabilmente e la febbre gialloblù non fa che aumentare in città, la squadra si è concessa nei giorni scorsi qualche momento di svago utile e di incontro con le tifoserie organizzate della curva favarese, una delle più rumorose e attive del campionato di Eccellenza. Nella giornata di oggi è stata diramata anche la lista dei convocati. Salta all’occhio ancora una volta la situazione non esaltante a centrocampo, dove da qualche tempo ormai c’è una certa penuria di uomini.

Portieri: Scuffia, Sansone, Pinelli

Difensori: Bertella, Bontempo, Di Bella, Limblici, Miano, Noto, Rizzo, Vizzini

Centrocampisti: Bossa, Caternicchia, D’Amico, Lupo

Attaccanti: Balistreri, Cammilleri, Ficarrotta, La Piana, Lucarelli, Retucci