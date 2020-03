Non mancate all’appuntamento di questa sera alle ore 21:00 in diretta streaming su la pagina ufficiale Facebook di Favaraweb.

In collaborazione con la Fondazione Italiani in Europa si parlerà dell’emergenza CoronaVirus. Interverrà Giuseppe Arnone Presidente Fondazione Italiani in Europa, da Parigi il Dott. Claudio Cannistrà, da Milano il Dott. Pietro Paolo Poidimani e dall’ospedale di Agrigento il Dott. Ferdinando Castellino.