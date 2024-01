Rafforzare la sicurezza a Agrigento: Ventidue nuovi agenti della Polizia di Stato accolti dal Questore Tommaso Palumbo

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha recentemente accolto con entusiasmo ventidue nuovi agenti della Polizia di Stato, due donne e venti uomini, provenienti da diverse Questure d’Italia. Questi agenti sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai Commissariati di Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e alla sezione volanti della Questura locale. L’arrivo di questi nuovi agenti, tutti dotati di comprovata esperienza, si configura come un passo significativo per potenziare l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Agrigento. In una cerimonia ufficiale, il Questore Tommaso Palumbo ha accolto i nuovi membri delle forze dell’ordine, insieme al Vicario del Questore Francesco Marino, al Capo di Gabinetto Vice Questore Antonio Squillaci e al Dirigente dell’Ufficio Personale. Durante l’evento, il Questore ha espresso il suo caloroso benvenuto ai nuovi arrivati, augurando loro un sereno e fruttuoso percorso lavorativo. Ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale del contributo che questi agenti apporteranno per garantire e rafforzare la sicurezza della collettività nella provincia di Agrigento.

“Il nostro impegno per la sicurezza della comunità è una priorità assoluta”, ha dichiarato il Questore Palumbo. “Con l’arrivo di questi nuovi agenti, dotati di esperienza e professionalità, siamo certi di potenziare in modo significativo la nostra capacità di controllo del territorio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per creare un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.”

Il Vicario del Questore, Francesco Marino, ha sottolineato l’importanza di una sinergia efficace tra le nuove risorse e il personale esistente, affermando: “Lavoreremo insieme per affrontare le sfide della sicurezza in modo coordinato e efficiente. La presenza di questi nuovi agenti rafforzerà la nostra capacità di rispondere prontamente alle esigenze della comunità.”



Con l’arrivo di questi ventidue agenti della Polizia di Stato, Agrigento prosegue nel suo impegno costante per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione locale, dimostrando una volta di più l’attenzione e la dedizione delle forze dell’ordine nei confronti della comunità che servono