Alberto Sabella, il gioiello calcistico del Belice Sport, sotto l’occhio dell’attento talent scout Antonio Messinese

Nell’ombra del calcio giovanile emerge una stella promettente: Alberto Sabella, classe 2009, attaccante di talento cresciuto nelle giovanili del Belice Sport di Partanna. Dopo quattro anni di crescita nel club capitanato da Nino Daì, Sabella ha attirato l’attenzione del Palermo FC, che ha deciso di puntare su di lui per la prima parte della stagione nel campionato under 15 regionale. Il giovane attaccante è stato allenato con dedizione da Massimiliano Marrone, ma è stata l’osservazione costante del talent scout Antonio Messinese a rendere evidente il suo potenziale. Messinese, notando l’instinct da goleador di Sabella, ha dichiarato: “Questo ragazzo è un vero talento nell’area di rigore. Sa sempre cosa fare e ha il gol nel sangue. Sono pronto a scommettere su di lui, ha ancora notevoli margini di miglioramento.”



Antonio Messinese, veterano nella scoperta di giovani talenti calcistici, ha dedicato anni alla ricerca di nuove promesse. Con una lunga esperienza di scovare talenti, il talent scout si sposta in lungo e in largo per gli stadi, focalizzando l’attenzione su giovani promesse come Alberto Sabella. Certamente, il calcio giovanile può aspettarsi ancora altre sorprese dalle abili mani di Messinese.