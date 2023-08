Rendere immortale un sogno: Favara si mobilita per il campo da basket in memoria di Davide Licata

La memoria di Davide Licata, giovane appassionato di basket scomparso tragicamente, trova vita in un progetto commovente: la creazione di un campo da basket a Favara in suo onore.

Un gesto di amore e dedizione sta prendendo forma nel cuore di Favara. Più di cinquemila euro sono stati raccolti finora per realizzare un campo da basket dedicato a Davide Licata, il giovane talento che ci ha lasciato prematuramente lo scorso marzo all’età di 12 anni mentre si stava allenando. Davide, nato il 22 giugno 2010, era innamorato del basket fin da quando aveva 5 anni, ispirato anche dal fratello maggiore che condivideva la sua passione. La sua personalità tranquilla, amorevole e protettiva nei confronti dei più deboli lo ha reso speciale agli occhi di tutti coloro che lo conoscevano. La tragedia ha colpito il cuore della comunità quando, il 21 marzo 2023, durante un allenamento, Davide ci ha lasciati inaspettatamente. Mentre inseguiva il suo sogno, un malore lo ha strappato alla sua famiglia e agli amici, lasciando un vuoto incolmabile.

Oggi, suo fratello Marco, desidera onorare la memoria di Davide attraverso un gesto che perpetui la sua passione e il suo spirito generoso. L’obiettivo è creare un campo da basket accessibile a tutti, giovani e adulti, dando loro un luogo sicuro in cui giocare e crescere insieme. Il progetto non si ferma qui: l’intento è anche quello di installare defibrillatori per garantire la massima sicurezza, evitando che ciò che è accaduto a Davide si ripeta. Per partecipare a questa nobile causa, è possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso varie modalità, tra cui il conto Postepay n. 5333171195600230, causale “Donazione volontaria per Davide Licata”, oppure tramite IBAN IT44D3608105138220869220887 intestato a Salvatrice Airò Farulla. Chi preferisse consegnare la donazione di persona può farlo presso Eurodomestic Assistenza Tecnica in via Francia di Licata-Airò Farulla o presso Materiale Edile F.lli Airò Farulla nella zona Itria di Favara. La raccolta a tutt’ora ha avuto 175 donazioni ed è anche raggiungibile al link https://gf.me/v/c/5ft6/il-sogno-di-davideun-campo-per-davide

Marco, con voce commossa, afferma: “Oggi sono qui, per chiedere un aiuto, un contributo o semplicemente un gesto generoso per far sì che Davide venga ricordato in grande. Vogliamo creare un campo da basket aperto a tutti: bambini, ragazzi e adulti, tutti liberi di giocare in sicurezza. Aiutateci anche ad installare più defibrillatori possibili (assenti quel 21 marzo). Fatelo per Davide.”

L’eredità di Davide vive attraverso questo progetto che promuove la passione sportiva, l’inclusione sociale e la sicurezza dei giovani. Ogni gesto di sostegno, anche la semplice condivisione dell’iniziativa, contribuisce a rendere tangibile il sogno di Davide e a creare un luogo dove generazioni future potranno giocare, crescere e condividere momenti speciali.