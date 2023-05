Si è insediato oggi il nuovo Cda di Aica. L’obiettivo è di migliorare il servizio idrico integrato nell’Agrigentino

Si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da Settimio Cantone. Il nuovo Cda è già al lavoro per perseguire un unico obiettivo: migliorare il servizio idrico integrato nell’Agrigentino.

“Comincia oggi il nostro lavoro come Consiglio di amministrazione – afferma il presidente Settimio Cantone – Un ringraziamento va all’Assemblea dei sindaci che ha eletto questo Cda all’unanimità e questo, per noi, è un segnale importante, capace di darci una ulteriore responsabilità per superare una serie di gap che, ad ora, ha contraddistinto il servizio. Da parte nostra c’è grande entusiasmo e tanta buona volontà e, con la grazia di Dio, speriamo di portare Aica ai livelli che questa provincia assolutamente merita”.

Dello stesso avviso è Nuccio Sapia, neo componente del Cda di Aica.

“È la prima seduta di insediamento – spiega – che ci vede entusiasti e con l’impegno specifico di rendere Aica una Azienda capace di erogare servizi di alto livello all’utenza. È chiaro che, in questa prima fase, approfondiremo e studieremo le criticità per migliorare l’azione della Società. Faremo di tutto, con impegno quotidiano, affinché questa Azienda possa erogare un servizio all’altezza della popolazione agrigentina”.

E il primo passo per il miglioramento dell’erogazione del servizio di distribuzione è già stato compiuto.

“Abbiamo la fortuna – dichiara il direttore generale, Claudio Guarneri – di avere dei finanziamenti in corso: primo tra tutti quello per il rifacimento della rete idrica di Agrigento che è già approdato all’Urega per l’affidamento dei lavori. Non solo. In programma anche il rifacimento delle reti idriche di quasi tutti i comuni dell’Agrigentino in modo da erogare il servizio che la popolazione, indubbiamente, merita”.