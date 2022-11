Torna all’antico splendore la biblioteca Antonio Mendola, nuova perla di piazza Cavour

Torna all’antico splendore la biblioteca comunale “Antonio Mendola” di piazza Cavour a Favara. Si tratta di un attento e puntuale intervento di recupero funzionale grazie ai fondi del Po Fesr Sicilia 2014-2020 e che torna così ad essere a disposizione di tutti. La biblioteca è ospitata in un edificio di impianto ottocentesco che si articola su tre livelli fuori terra e che ricade in pieno centro storico.

I lavori effettuati hanno provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di un ascensore e di un bagno per soggetti portatori di disabilità. E’ stato anche recuperati e riqualificati alcuni elementi lignei posti al primo piano della sala di lettura storica dove vengono conservati alcuni libri di rilevanza e valore inestimabile (anche perché sono in tiratura unica), nonché il ripristino di parti pittoriche relative al controsoffitto. Si è provveduto perfino all’adeguamento degli impianti elettrici ed idrici e all’installazione di un sistema multimediale di nuova generazione. Per quella occasione è stato realizzato un video che descrive attraverso i testi, immagini e riprese (riprodotto in versione LIS) la storia della Biblioteca Antonio Mendola.

Qui sotto il video della biblioteca restaurata: