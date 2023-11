Under 15 femminile della Pallamano Girgenti esordisce con successo: 17-9 contro Erice

Ottima prova dei ragazzi di mister Gelo domenica 12/11 in quel di Marsala, dove i biancoazzurri Agrigentini hanno portato a casa l’intera posta in palio, imponendosi sui giovani marsalesi con il punteggio di 30 a 37 e riuscendo ad agganciare al primo posta in classifica gli alcamesi di Randas che con una deludente prestazione non sono andati oltre il pari in casa dello Scicli. Mattatore della giornata il Capitano Luigi Mantisi con 12 reti.



Quasi tutto facile per gli Agrigentini che fin dai primi minuti hanno iniziato a martellare il giovane portiere Marsalese che nonostante abbia sfoderato delle pregevoli parate non è riuscito ad arginare gli attacchi dei ragazzi di Gelo.

Ottima la prestazione del complessivo Agrigentino che per tutto il primo tempo e buona parte del secondo tempo hanno giocato una buona pallamano, tanto da arrivare anche a +18 sui marsalesi.

Negli untimi 15 minuti i giovani agrigentini, non volendo infierire più di tanto sugli avversari, ormai domi e con la consapevolezza di aver chiuso la partita a proprio favore, allentano i ritmi della gara, tanto da permettere al marsala di recuperare qualche gol fino ad arrivare – 7 reti al fischio finale e rendere quindi meno pesante la sconfitta.

Adesso testa alla prossima gara casalinga di Domenica 19 novembre contro la andi moda pallamano Ragusa che attualmente occupa il terzultimo posto della classifica generale reduce da una sconfitta casalinga contro lo Scicli social club.

Intanto è iniziata anche questa domenica, l’avventura per le atlete della under 15 femminile, di Mister Maurizio Camilleri.

Esordio, fuori casa ad Erice, con una splendida e storica prima vittoria delle ragazze nel torneo giovanile di pallamano , con il risultato di 17 a 9 per le piccole biancoazzurre. Dice ai nostri microfoni mister Camilleri “Ho accettato questo compito assegnatomi dal presidente Lillo Gelo perché credo nella crescita di questo fantastico gruppo, abbiamo iniziato nel miglior modo possibile, questo campionato e penso proprio che quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni, voglio ringraziare i nuovi dirigenti entrati a far parte della nostra famiglia della Pallamano Girgenti, per la collaborazione per la trasferta di Erice di domenica e per le partite future con le ragazze della under 15”