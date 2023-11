I.C.  “Gaetano Guarino” Favara.  Manifestazione in favore dei Diritti dei Bambini: Un appello per la Pace

La Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si avvicina e il clima educativo è pregno di iniziative mirate a sensibilizzare e promuovere i diritti fondamentali dei giovani. La dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” ha annunciato un evento significativo che risuona con l’essenza stessa di questa celebrazione. In programma per lunedì 20 novembre 2023 alle 9.00 presso l’aula polifunzionale “G. Valenti” dell’istituto, un incontro dedicato alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 si prepara a suscitare riflessioni profonde sull’importanza dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il tema guida di questa riunione è “Il diritto alla pace”. Un concetto che, sebbene astratto, gioca un ruolo cruciale nella costruzione di un mondo in cui i giovani possano crescere liberi da conflitti, discriminazioni e violazioni dei propri diritti.

Questa iniziativa non è isolata, ma si integra in un più ampio quadro di azioni organizzate dalla scuola, tutte mirate a educare, sensibilizzare e mobilitare le studentesse e gli studenti contro qualsiasi forma di discriminazione e violazione dei diritti dei bambini. Il fine ultimo è garantire un ambiente dove ogni giovane possa prosperare, protetto e rispettato. Il dibattito che si prospetta per questo evento mira non solo a sollecitare un’ampia partecipazione tra gli studenti, ma anche tra il corpo docente, i genitori e l’intera comunità locale. Si prevede un confronto costruttivo su come rendere effettivi i diritti sanciti dalla Convenzione del 1989, con un’attenzione particolare a come la pace sia cruciale per garantire un ambiente sicuro e prospero per i giovani.