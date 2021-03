Vaccino AstraZeneca e Reazioni avverse gravi inattese sospette. A novembre qualcuno invitava alla prudenza

Ovviamente non è il classico “l’avevamo detto” e ovviamente il ritiro di alcuni lotti del vaccino AstraZeneca non vuol dire che tutto il vaccino AstraZeneca sia da buttare né, tanto meno, che tutti i vaccini siano da buttare.

Ma poiché facciamo i giornalisti e dovremmo provare ad informare, vi segnalo e ricordo il breve studio fatto a fine novembre, con il prof. Salvatore Corrao (componente del CTS siciliano) sulle “anomale” procedure di sperimentazione e autorizzazione dei vaccini.

Casualmente erano proprio di AstraZeneca i documenti ufficiali tratti dal Registro Europeo delle Sperimentazioni e dal Registro del Governo degli Stati Uniti.

In quel momento la sperimentazione risultava sospesa perché si erano verificati dei casi di SUSAR – Reazione avversa grave inattesa sospetta

Per chi volesse, buona lettura

Covid_Vaccini