(VIDEO)Giornata dei Giusti: a Favara la cerimonia in onore di Calogero Marrone, colui che salvò ebrei durante la seconda Guerra Mondiale

Oggi 6 marzo 2023, la città di Favara si è unita alle celebrazioni della Giornata dei Giusti, in memoria di coloro che si sono distinti per il loro coraggio e la loro umanità nel salvare vite umane durante l’Olocausto. La cerimonia si è svolta presso la stele dedicata a Calogero Marrone, l’uomo che durante la seconda Guerra Mondiale ha rischiato la propria vita per salvare degli ebrei dalla deportazione.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Antonio Palumbo e il Vice Sindaco Calogero Liotta, il Presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone Rosario Manganella, il Presidente provinciale dell’ANPI l’onorevole Angelo Lauricella e Carmelo Castronovo. Tra gli altri partecipanti erano presenti anche Carmela Marrone, la Preside Gabriella Bruccoleri e Gaetano Schifano, nipote diretto di Calogero Marrone.

La cerimonia è stata dedicata alla figura di Calogero Marrone, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dall’Istituto per la Memoria dell’Olocausto di Gerusalemme. A ricordare la vita e le gesta di Marrone, sono intervenute le scuole di Favara, tra cui l’I.C. Gaetano Guarino, il Liceo Martin Luther King, l’Istituto Falcone Borsellino, l’Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati, l’Istituto Comprensivo Bersagliere Urso – Mendola, l’Istituto Enrico Fermi e l’Istituto Alberghiero Ambrosini, che hanno letto alcuni passaggi della carta dei Giusti.

La cerimonia è stata moderata dal Prof. Giovanni Costanza, che ha sottolineato l’importanza di onorare il coraggio di Calogero Marrone, come simbolo dell’umanità e della giustizia.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori alla stele dedicata a Calogero Marrone e con la lettura del Giuramento dei Giusti, un impegno a ricordare la memoria delle vittime dell’Olocausto e a promuovere la pace e la convivenza tra i popoli. La Giornata dei Giusti rappresenta un momento di riflessione e di memoria per ricordare coloro che, come Calogero Marrone, hanno saputo resistere alla barbarie e alla violenza, difendendo i valori della dignità e della libertà umana.