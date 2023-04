(VIDEO)Grande successo per l’inaugurazione della 25esima edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale

Ieri pomeriggio, in piazza Cavour a Favara, si è inaugurata la 25esima edizione della Sagra dell’Agnello Pasquale. La manifestazione è stata aperta con una performance di musica e danza popolare del gruppo folkloristico “Fabaria Folk”. All’interno del Castello Chiaramonte, sono state presentate e offerte in degustazione le specialità dolciarie tipiche di Favara, come il dolce di mandorle e pistacchi, i tradizionali “panareddra” pasquali e i pani votivi prodotti dai maestri panificatori locali.

All’evento erano presenti numerose autorità, tra cui il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, Antonio Moscato, presidente della Pro Loco di Favara, Maria Giovanna Mangione, presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, Giacomo Sorce, dirigente della P.O. 7 “Turismo e Beni Culturali” e Carmelo Vetro, responsabile del servizio 3 della P.O.7 del Comune di Favara.



La serata si è conclusa nel Castello Chiaramonte con una performance di musica, canti e parole siculo-popolari di Peppe Calabrese e Salvatore Nocera Bracco. La Sagra dell’Agnello Pasquale rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno per la città di Favara, celebrando la tradizione gastronomica locale e la cultura siciliana.