Viviana Rizzuto vince il primo premio “Impresa è donna 2023”

La Cooperativa di Comunità di Sciacca è entusiasta di annunciare che la Presidente Viviana Rizzuto ha ricevuto il PRIMO PREMIO “Impresa È Donna 2023”. Questo straordinario riconoscimento è un tributo all’impegno profondo della nostra Cooperativa nel promuovere il territorio di Sciacca attraverso il progetto del Museo Diffuso dei 5 Sensi. Il “Premio Impresa È Donna”, promosso dal gruppo Terziario Donna – Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania e dal TDlab, ha lo scopo di mettere in luce il ruolo cruciale delle donne imprenditrici nello sviluppo economico e culturale della Sicilia.

Nella V edizione del Premio, dedicata alla “Sicilianità”, si è celebrata l’importanza di integrare l’identità locale nell’imprenditoria femminile.

«Questo riconoscimento è un affettuoso tributo a ogni donna della nostra comunità. Ciascuna di loro, con la sua unica combinazione di intelligenza, passione e dedizione, è luce nel tessuto vibrante della nostra vita. Dalle mamme alle imprenditrici, dalle professioniste alle casalinghe, non esiste ruolo o abilità che non sia di valore in un progetto che non può proporsi di valorizzare la bellezza dei luoghi e il benessere delle persone senza il contributo delle persone stesse» – commenta Viviana Rizzuto.

«In questo percorso emozionante, incarnare la connessione speciale e l’impegno collettivo tramite questo premio è un onore straordinario. E sottolineo con gratitudine la capacità delle donne non solo di perseguire i propri traguardi, ma anche di creare sinergie, scoprire talenti e costruire ponti di sostegno indispensabili per una società più inclusiva ed equa. Le bellissime storie raccontate in quest’occasione ne sono un’ulteriore prova.»

La cerimonia di premiazione, avvenuta il 17 dicembre 2023 presso il Teatro Massimo Bellini a Catania, ha celebrato non solo la Presidente Rizzuto, ma anche tutte le straordinarie donne che contribuiscono al vitale tessuto imprenditoriale della comunità siciliana. La Cooperativa di Comunità di Sciacca esprime la sua gratitudine per questo prestigioso riconoscimento, simbolo di impegno, passione e unità tra le donne e gli uomini della comunità saccense.