Raccolta straordinaria di abiti usati a Favara: L’iniziativa del sindaco Palumbo per un futuro sostenibile

Il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato oggi una iniziativa volta a soddisfare la crescente richiesta dei cittadini dopo l’eliminazione dei contenitori stradali. Il prossimo 20 dicembre, dalle 9 alle 12, si terrà una raccolta straordinaria di abiti usati in due location chiave: piazza della Pace e piazzetta Olimpia. Per agevolare la partecipazione, saranno posizionati due furgoni in cui i cittadini potranno depositare i loro abiti usati. Questo materiale, anziché finire in discarica, avrà l’opportunità di vivere una seconda vita, contribuendo così alla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale. Si tratta di una raccolta sperimentale, e la sua efficacia dipenderà dalla risposta attiva dei cittadini. In caso di successo, il Sindaco Palumbo ha espresso la volontà di replicare l’iniziativa, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e responsabile. La cittadinanza è quindi invitata a partecipare numerosa a questa giornata di sensibilizzazione ambientale, dimostrando l’impegno collettivo per un futuro più verde e sostenibile per Favara e le generazioni a venire