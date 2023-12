“A mmurta”: Il cortometraggio che fa scoppiare di risate il web e invita alla riflessione stradale

Il cortometraggio “A mmurta” inonda i social con sorrisi e riflessioni, un’avventura esilarante e provocatoria che evidenzia le trasgressioni quotidiane al codice stradale. Girato in soli 10 ore, suddivise in tre domeniche frenetiche, e montato con maestria in circa 8 ore, questo capolavoro promette di farvi ridere fino alle lacrime e di farvi riflettere sulla vostra guida quotidiana.



Nel cuore di questo cortometraggio sorprendente, Dino Patti sfoggia la divisa del “murtaman, intraprendente e invadente, mentre Davide Castronovo interpreta il trasgressore stradale per eccellenza. Il trio si completa con Rino Vetro, l’amico, che aggiunge un tocco unico di comicità. Una combinazione perfetta che fa brillare lo schermo e lascia il pubblico desideroso di più.



Dietro le quinte, l’abile lavoro di Valerio e Stefano Vinciguerra hanno dato vita a questo spettacolo in sole 10 ore, distribuite in tre domeniche intense di riprese. L’arte del montaggio, affidata alla mente creativa di Stefano Vinciguerra, ha plasmato il materiale grezzo in 8 ore di pura magia cinematografica. Il risultato? Una risata contagiosa che si diffonde come un’onda lunga attraverso il web. L’idea brillante e i dialoghi sono frutto di una genialità della mente inventiva di Rino Vetro, che ha saputo dar vita in modo magistrale al cortometraggio “A mmurta”.La voce trasgressiva e professionale di Giuseppe Bosco, noto come Dj Walden, tiene gli ascoltatori con il fiato sospeso nel finale, annunciando con enfasi: “Riuscirà Murtaman a togliere la patente al nostro eroe? Lo scopriremo nella prossima puntata.”

Una collaborazione che ha portato alla creazione di un’opera unica nel suo genere, capace di unire l’umorismo alle lezioni di guida. Il cortometraggio mira a farvi esplodere dalle risate, invitandovi simultaneamente a riflettere sulle azioni maldestre quotidiane che trasgrediscono il codice della strada. La commedia si trasforma così in uno specchio ironico della realtà stradale, con l’obiettivo di farvi guidare con maggiore responsabilità.