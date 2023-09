Agrigento. Ordinanza per la sicurezza durante le partite della SSD Akragas nella stagione calcistica 2023/2024

Il Sindaco di Agrigento ha recentemente emesso un’ordinanza straordinaria con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità durante le partite della SSD Akragas nella stagione calcistica 2023/2024, che si svolgeranno nello “Stadio Esseneto”. L’ordinanza impone un divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione agli esercenti pubblici situati nella zona dello “Stadio Esseneto” dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durante tutte le giornate di campionato di Serie D in cui la SSD Akragas scenderà in campo. Questa misura precauzionale è stata adottata con l’obiettivo di prevenire episodi criminali, risse e disordini che potrebbero minacciare la pubblica incolumità durante gli eventi sportivi.

Inoltre, l’ordinanza si estende anche agli esercizi temporanei di somministrazione allestiti in occasione delle manifestazioni legate alla stagione calcistica. Questa estensione del divieto contribuirà a mantenere un controllo rigoroso sulla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche durante gli eventi correlati al calcio. L’ordinanza rimarrà in vigore per l’intera stagione calcistica 2023/2024 e sarà soggetta a revisione in base alle esigenze di sicurezza e al comportamento del pubblico durante gli eventi sportivi.