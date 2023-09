Giochi senza barriere: Favara si prepara per una domenica di festa e integrazione

Domani, la città di Favara si tingerà di gioia e inclusione in occasione della sesta edizione dei “Giochi senza barriere”, un evento straordinario promosso con passione dalle Associazioni in festa. L’attesa è palpabile mentre il centro cittadino si prepara ad accogliere un’intera giornata dedicata all’integrazione e all’entusiasmo. Piazza Cavour, il cuore pulsante di Favara, sarà il palcoscenico principale di questa meravigliosa celebrazione. Dalle 8 del mattino fino alle 22 di domani sera, la piazza sarà il centro nevralgico delle attività, condividendo gioia e un messaggio di inclusione che attraversa ogni barriera.

Per garantire il perfetto svolgimento dell’evento, sono stati istituiti alcuni provvedimenti straordinari. Durante le ore di manifestazione, il transito e la sosta in Piazza Cavour saranno vietati, con possibilità di rimozione. Tuttavia, è importante sottolineare che saranno esenti da tali restrizioni i residenti del quartiere, i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità e i veicoli partecipanti alla manifestazione stessa.

Questi Giochi senza barriere rappresentano un momento speciale per Favara e per tutta la comunità. L’evento non solo promuove l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità ma dimostra anche il potere dei cittadini e delle associazioni locali nel creare un futuro migliore per tutti. Il programma dei Giochi senza barriere includerà una serie di attività coinvolgenti per tutte le età, spaziando dallo sport all’intrattenimento culturale. Sarà un’opportunità unica per i partecipanti di condividere sorrisi, storie e momenti indimenticabili. Domani, Piazza Cavour sarà il punto di incontro di tutti coloro che credono nell’importanza di costruire un mondo più inclusivo e accogliente per tutti. Non perdete questa straordinaria giornata di festa e integrazione a Favara.