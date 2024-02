Alla scoperta dell’eccellenza emiliana: Un’esperienza formativa per gli studenti dell’Alberghiero Ambrosini di Favara

Quarantaquattro ragazzi e ragazze del quinto anno, affiancati da quattro accompagnatori e guidati dal Dirigente Scolastico della Scuola Alberghiero Ambrosini di Favara, hanno intrapreso ieri un viaggio verso la suggestiva regione dell’Emilia Romagna. L’obiettivo? Un’esperienza di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che sarà ricca di stimoli e opportunità di apprendimento. Questo viaggio promette di offrire agli studenti un’esperienza indimenticabile, arricchendoli non solo culturalmente ma anche professionalmente. L’Emilia Romagna, celebre per la sua tradizione gastronomica, offre il contesto ideale per apprendere i segreti dei mestieri tradizionali legati alla produzione di formaggi pregiati, prosciutti deliziosi e vini rinomati.

Il gruppo avrà l’opportunità di vivere appieno la cultura del territorio, attraverso le visite alle aziende locali, partecipando attivamente ai processi produttivi e comprendendo l’importanza della filiera agroalimentare. Questo viaggio, con tutti gli ingredienti di un’avventura indimenticabile, rappresenta un’occasione unica per la crescita personale e professionale degli studenti, che porteranno con sé non solo conoscenze pratiche ma anche ricordi preziosi di una esperienza che va ben oltre i confini della classe.